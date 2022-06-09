Çin: İran'a baskı yapmak nükleer sorunu çözmeye yardımcı olmuyor

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya göre; Wang, dün günün erken saatlerinde yapılan UAEA Yönetim Kurulu toplantısında ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından önerilen ve İran'ı nükleer güvenlik sorunları nedeniyle kınayan bir karar alınmasına Çin'in karşı oy kullandığını söyledi.

Wang, baskı kampanyasının sorunları çözmeye yardımcı olmayacağını aksine gerilimi artıracağını ve sorunu tırmandıracağını bu nedenle Çin'in ilgili ülkelerin böyle bir kararla İran'a baskı yapmasına karşı olduğunu belirtti.

Wang Chang, UAEA Yönetim Kurulu toplantısından çıkan böyle bir çatışmacı hamlenin yalnızca İran-UAEA işbirliğini tehlikeye atacağını, nihai ve kritik aşamada olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasını yeniden canlandırma müzakerelerini baltalayacağını ifade etti.

Çin'in güvenlik önlemleri konusundaki anlaşmazlıkların diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesi için UAEA ve İran'ı desteklediğini söyleyen Wang, "Şimdi acil görev, İran nükleer müzakerelerini sonuçlandırmak ve KOEP'i en yakın tarihte rayına oturtmak" dedi.

Çin temsilcisi "İran'ın tüm güvenlik sorunlarının o zamana kadar çözüleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Wang, mevcut İran nükleer krizini başlatan ABD'nin mümkün olan en kısa sürede siyasi kararlar alması ve İran'ın nükleer müzakerelerde erken bir anlaşma için zorlandığı şeklindeki meşru endişelerine aktif olarak yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

Çinli diplomat, "İlgili tüm taraflar diplomatik çabalar için gerekli koşulları ve sağlıklı ortamı yaratmalı." diye konuştu.

UAEA Yönetim Kurulunda dün yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edilmişti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kararın 2 "hayır", 3 çekimser oya karşılık 30 "evet" oyuyla kabul edildiğini duyurdu.

İran, Tahran’a karşı karar alan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’na sert bir şekilde tepki göstermişti.