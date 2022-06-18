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18 Haz 2022 09:05

Fillistin direniş güçleri, işgal altındaki topraklara füze fırlattı

Fillistin direniş güçleri, işgal altındaki topraklara füze fırlattı

Gazze Şeridi'ndeki Fillistin direniş güçlerinin işgal altındaki topraklara füze fırlattığı belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera TV Kanalına göre, Gazze Şeridi'nden, işgal altındaki topraklarda bulunan Askalan (Aşkelon) bölgesine iki füze fırlatıldı. Bölgede siren sesleri de duyuldu.

Irkçı İsrail rejiminden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin füze savunma sistemi tarafından imha edildiği öne sürüldü.

Gazze'den atılan roketin sorumluluğunu üstelenen olmadı.

Siyonist Rejim'e ait savaş uçakları, sabahın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nde Filistin direniş gruplarına ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

News Code 1902925
https://tr.mehrnews.com/news/1902925/

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