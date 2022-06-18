Fillistin direniş güçleri, işgal altındaki topraklara füze fırlattı

Katar merkezli Al Jazeera TV Kanalına göre, Gazze Şeridi'nden, işgal altındaki topraklarda bulunan Askalan (Aşkelon) bölgesine iki füze fırlatıldı. Bölgede siren sesleri de duyuldu.

Irkçı İsrail rejiminden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin füze savunma sistemi tarafından imha edildiği öne sürüldü.

Gazze'den atılan roketin sorumluluğunu üstelenen olmadı.

Siyonist Rejim'e ait savaş uçakları, sabahın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nde Filistin direniş gruplarına ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.