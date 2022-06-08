Gazze'de Siyonist İsrail'e ait bir İHA düştü

Siyonistlere ait medya organları işgal güçlerine ait bir insansız hava aracının (İHA) dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde düştüğünü bildirdi.

Siyonist medya, İHA'nın hangi sebeple düştüğüne dair araştırma çalışması yapmaya devam ettiğini ve sebebin anlaşılmasından sonra gerekli bilgilendirmenin yapılacağını iddia etti.

Son dönemde işgal güçlerinin, gözlem faaliyeti amacıyla göndermiş olduğu İHA'larının çoğu Gazze Şeridi hava sahasına girmesinden sonra düşmüştü ve bunların birçoğunun düşürülmesinin sorumluluğunu Filistin direniş güçleri üstlenmişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi