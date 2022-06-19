Gazze'de direniş güçleri askeri tatbikata hazırlanıyor

Al Ahad TV kanalına göre, Filistinli direniş grupları füze ve topçu birliklerin katılımıyla askeri tatbikat düzenleyecek.

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları Sözcüsü Abu Hamza konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu askeri tatbikat 'Azm al-Sadeqin' (Dürüstlerin kararlılığı) adıyla Filistinli direnişçilerin savaşa hazırlık seviyesini artrımak için gerçekleştirilecek." dedi.

Abu Hazma, bu askeri tatbikatın birkaç gün içinde Gazze Şeridi'nde konuşlandırılacak füze ve topçu birliklerin katılımıyla düzenleneceğini ifade etti.