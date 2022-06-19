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19 Haz 2022 12:44

Reisi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı

Reisi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından karşılandı.

İran Cumurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi resmi bir ziyaret kapsamında İran’a gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Tahran’daki Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşıladı.

Resmi karşılama töreninde, İran ve Kazakistan’ın milli marşları çalındı. İki Cumhurbaşkanı bunun ardından beraberlerindeki üst düzey heyetleri birbirlerine tanıttı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile görüşmek üzere bu sabah  Tahran'a geldi. Tokayev'e Tahran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

Tahran'da Reisi ve Tokayev arasında ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapılacak ve bir dizi anlaşma imzalanacak.

News Code 1902960
https://tr.mehrnews.com/news/1902960/

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