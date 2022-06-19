Reisi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı

İran Cumurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi resmi bir ziyaret kapsamında İran’a gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Tahran’daki Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşıladı.

Resmi karşılama töreninde, İran ve Kazakistan’ın milli marşları çalındı. İki Cumhurbaşkanı bunun ardından beraberlerindeki üst düzey heyetleri birbirlerine tanıttı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile görüşmek üzere bu sabah Tahran'a geldi. Tokayev'e Tahran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

Tahran'da Reisi ve Tokayev arasında ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapılacak ve bir dizi anlaşma imzalanacak.