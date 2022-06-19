Hazar ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Saadabad Sarayı’nda gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Kazakistan ilişkilerine değinerek, "Son 30 yıldır komşu ve dost ülke Kazakistan ile ilişkilerimiz gayet iyi, ancak yeterli düzeyde değil." dedi.

İki ülkenin karşılıklı işbirliği düzeyini geliştirmek için uygun kapasiteye sahip olduğunu anlatan Reisi, “Bugün veya geçmişte imzalanan işbirliği anlaşmalar, iki ülkenin karşılıklı ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Kazakistan ticaret hacminin son yılda yüzde 50'den fazla arttığını belirterek, “Bunun seviyesinin daha da artabilecğine inanıyorum. Mevcut ticaret hacminin ilk etapta 3 milyar dolara çıkarılması mümkün.” açıklamasında bulundu.

Reisi sözlerine şöyle devam etti.

"İran İslam Cumhuriyeti için Hazar Denizi'ndeki komşularıyla işbirliği bir önceliktir. Bu ülkeler ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ayrıca iki ülke, bölgesel işbirliğinin yanı sıra uluslararası kurumlar ve uluslararası meseleler konusunda işbirliği yapmak istiyor.

Bölgesel ve küresel sorunlar hakkında ortak vizyona sahibiz. Örneğin, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması konusnda hemfikiriz. Bölgede yabancıların varlığının güvenlik tesis etmediğine ve birçok soruna yol açtığına inanıyoruz. Ayrıca bölge yetkililerinin bölgenin sorunlarını çözebileceğine ve bölgedeki krizlerin bölge liderleri tarafından çözlüleceği kanaatindeyiz."

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Kazakistan Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyete İran ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyor, Sayın Tokayev’in resmi davetine icabeten uygun bir zamanda Kazakistan'a gitmek istiyorum." diye konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de yaptığı açıklamada, İran'ın eski bir medeniyet sahibi olduğunu ve İslam dünyasında önemli bir aktör olduğunu dile getirdi.

Tokayev ayrıca, "Hazar Denizi’ne kıyıdaş olan İran ve Kazakistan iki dost ülkedir." dedi.