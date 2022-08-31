Tokayev, Katar Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Bu telefon görüşmesinde Kazakistan ve Katar ilişkilerinin geliştirme yolları ele alındı.
Taraflar ülkelerinin ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmekten yana olduklarını vurguladılar.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Eylül ayında Riyad'da yapılması planlanan Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları ve İşbirliği Konseyi'nin toplantısını memnuniyetle karşıladı.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani de Katar Emiri'nin yakın gelecekte Kazakistan'ı ziyaret edeceğini söyledi.
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