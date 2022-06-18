  1. Ekonomi
18 Haz 2022 10:57

Kazakistan'dan Türkiye'ye giden ilk ihracat treni İran'a ulaştı

Kazakistan'dan Türkiye'ye giden ilk ihracat treni İran'a ulaştı

Kazakistan'dan Türkiye'ye ihracat yükünü taşıyan ilk tren, İran'ın kuzeyindeki İnceburun Garı'na ulaştı.

Kazakistan-Türkmenistan-İran-Türkiye Demiryolu Hattı'nda ilk ihracat treni Kazakistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıkmıştı.

Kazakistan'dan Türkiye'ye gidecek kükürt yüklü ihracat treninin dün İran'ın kuzeyindeki İnceburun'a ulaştığı belirtildi.

Gülistan eyaletinde bulunan İnceburun Kuru Yük Limanı’nda ve serbest ticaret bölgesinde yer alan İnceburun demiryolu hattı, Avrasya ülkelerinin İran’a bağlanmasında büyük önem taşımaktadır.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bu hafta Tahran'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Kazakistan-Türkmenistan-İran-Türkiye Demiryolu Hattı'nın sembolik açılışı gerçekleşecek.

News Code 1902930
https://tr.mehrnews.com/news/1902930/

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