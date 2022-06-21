İran’dan Etiyopya'daki silahlı saldırıya tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Etiyopya’nın orta-güney bölgesinde yer alan Oromiya'da düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Hatipzade, saldırıyı şiddetle kınadı. İranlı yetkili, Etiyopya hükümeti ve halkı ile olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Ne olmuştu?

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da, çoğunluğu Amhara etnik grubuna mensup 200'den fazla sivilin kimliği bilinmeyen kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

Ülkenin orta-güney bölgesinde yer alan Oromiya'da, 18 Haziran Cumartesi günü Amhara etnik grubuna yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 200'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Saldırıdan kurtulan bölge sakini Abdulsaid Tahir, "230 ceset saydım ve korkarım ki sivillere yönelik gördüğümüz en ölümcül saldırı." ifadesini kullandı.

Tahir, saldırıdan son anda kurtulduğunu ve yeni saldırılar olabileceğinden endişe ettiklerini belirtti.

Saldırının, isyancı grup Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) tarafından yapıldığı ileri sürüldü.

OLA Sözcüsü Odaa Tarbii ise suçlamaları reddetti.