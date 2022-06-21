İran, Mali'deki terör saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Batı Afrika ülkesi Mali'nin Diallassagou bölgesinde sivillerin ölümüne neden olan terör saldırısına tepki gösterdi.

Terör saldırıında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Hatipzade, terör eylemlerini şiddetle kınadı. İranlı yetkili, Mali hükümeti ve halkı ile terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Mali'de hafta sonu düzenlenen terör saldırılarında 130'dan fazla sivil hayatını kaybetti.

Hükümet, Bankass ilçesine bağlı Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine Mağrip El Kaidesi'ne bağlı Katiba Macina örgütü tarafından saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Mali'de darbe sonrası yönetime gelen Albay Assimi Goita, son cinayetler için ülkede üç günlük ulusal yas ilan etti.