Yunanistan, Türkiye'ye yönelik tezlerini AB'de gündeme getirdi

Yunanistan'ın önde gelen yayınlarından Kathimerini'nin İngilizce servisinin aktardığına göre diplomatik kaynaklar, Dendias'ın toplantıda "Türkiye'nin provokatif eylemlerini hem söylemde hem sahada artırdığını" söylediğini aktardı.

Dendias'ın toplantıda, "Türkiye'nin revizyonist bir ajandası olduğunu; Yunanistan'ı da bu yüzden tehdit edip egemenliğini sorguladığını" söylediği ifade edildi .

Dendias'ın AB bakanlarına Atina'nın yasa dışı olduğunu iddia ettiği Yunan adaları üzerindeki "Türk uçuşları" konusunda da bilgi verdiği belirtildi.

Yunan Bakan'ın "Türkiye'nin eylemleri karşısında Yunanistan'a destek veren ülkelere teşekkür ettiği" aktarıldı ve AB üyelerini uluslararası anlaşmalara uyma çağrısı yapmaya davet ettiği bildirildi.

Mevcut kriz

Türkiye ve Yunanistan, son yıllarda Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı, Ege üzerinde hava sahası, göçmen krizi ve Kıbrıs'ın geleceği gibi konularda sık sık karşı karşıya geldi.

İki ülke arasında mevcut kriz, Erdoğan'ın Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarını statüsü gerekçesiyle silahlandırılamayacağını söylemesiyle başladı. Ankara, 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları'nın Yunanistan'a adaları silahsız kalmaları şartıyla verdiğini savunuyor.

Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" demişti.