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9 Haz 2022 12:16

Atina geri adım attı: İran petrolü iade edilecek

Atina geri adım attı: İran petrolü iade edilecek

İran'ın Atina Büyükelçisi Ahmed Naderi, Yunan makamlarınca alıkonulan Lana tankerindeki petrolün İran'a iade edileceğini duyurdu.

Yunanistan, ABD'nin talebi üzerine alıkoyduğu İran petrolü hakkındaki kararından Tahran'ın iki Yunan tankeri ile misilleme yapmasından sonra geri adım attı.

Yunan medyasına göre, İran petrolü taşıdığı için ABD'nin talebi üzerine Yunan makamlarınca alıkonulan Lana isimli tankerdeki petrole ilişkin alıkoyma ve başka gemiye transfer kararının iptal edildiği bildirildi.

Eğriboz Temyiz Mahkemesi, İran'ın konuya ilişkin itirazlarını kabul ederek, sorgu hakiminin tankerdeki 107 bin ton petrole el koyma ve başka gemiye aktarma kararını iptal etti.

Buna göre, Yunan mahkemesi kararının ardından, ABD tarafından kiralanan Ice Energy petrol tankerine transfer edilen İran petrolünün de Lana'ya iade edilmesi gerekecek.

News Code 1902725
https://tr.mehrnews.com/news/1902725/

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