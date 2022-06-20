İran: Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konular hakkında değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, bölge ülkelerinin yetkililerinin Tahran ziyaretine değinerek, "Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın Tahran ziyareti sırasında Şanghay ve EİT alanında bölgesel bağlantıyı tamamlamaya çalıştık" dedi.

Said Hatipzade, hafta sonunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

İranlı sözcü,"Biz hala diplomasi yönünde ilerliyoruz ve müzakere treni raydan çıkmış değil. ABD'nin tüm taahhütsüzlüklerine rağmen hala diplomasi yolundayız. Çünkü ABD tek taraflı ve yasadışı olarak nükleer anlaşmadan çekildi ve azami baskı uyguladı. Ancak onların bu politikası utanç verici bir şekilde başarısız kaldı." dedi.

Suriye halkına yönelik yaptırımlara dikkat çeken Hatipzade, "Suriye halkına yönelik yaptırımlar zulümdür. ABD ve onun ortakları yıllarca paralı askerlerin aracılığıyla Suriye hükümetini devirmeye çalıştı ancak Suriye halkının direnişi karşısında başarısız oldular." ifadesini kullandı.

Hatipzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ziyareti ile ilgili olarak, "Bölgedeki en önemli konularımızdan biri Türkiye ile işbirliğidir. Son yıllarda Türkiye ile en iyi ilişkilere sahibiz" ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, "İki taraf bu ziyaretin gerçekleşmesi için uyun bir zaman bulmaya çalışıyor. Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ziyaretinin yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünüyorum." diye kaydetti.

Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında İranlı yetkili şunları kaydetti:

"Medya kuruluşları tarafından yapılan suçlamalar cevap vermeye değmez. İran-Türkiye ilişkileri iyi, çok katmanlı ve stratejiktir. Ancak Suriye konusunda bazı anlaşmazlıklar var ve bu meseleyi Astana süreci gibi mekanizmalar yoluyla çözmeye çalıştık. Son Astana görüşmesinde savaşın hiçbir şekilde çözüm olmadığını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık ve bunu Türkiye'deki dostlarımıza da net bir şekilde ilan ettik."