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19 Haz 2022 15:45

İran ile Kazakistan 9 işbirliği anlaşması imzaladı

İran ile Kazakistan 9 işbirliği anlaşması imzaladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in huzurunda 9 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde kültür, ekonomi, ticaret, tarım, transit ve ulaştırma, televizyon ve radyo yayıncılığı işbirliği, petrol ve demiryolu alanında 9 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhubaşkanı İbrahim Reisi'nin davetlisi olarak bugün Tahran'a geldi.

News Code 1902965
https://tr.mehrnews.com/news/1902965/

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