İran müzakere ekibi yeni tur görüşmeler için Katar'da

Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere katılmak üzere başkent Doha'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, İran'ın Katar Büyükelçisi Hamid Rıza Dehgani ile bir araya geldi.

Biden yönetiminin İran Özel Temsilcisi Robert Malley de dün Doha'ya gitmişti.

Katar müzakerelere ev sahipliği yapacak

İran'ın Viyana'daki müzakere heyetinin Basın Danışmanı Prof. Dr. Muhammed Marandi, ISNA haber ajansına verdiği demeçte "İran, Doha'nın Tahran ile dostane bağları nedeniyle görüşmelere ev sahipliği yapması için Katar'ı seçti" açıklamasını yaptı.

Reuters'a konuşan bir kaynak, İran'ın başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni'nin 28 ve 29 Haziran'daki görüşmeler için Doha'da olacağını söyledi.

2015 nükleer anlaşması, uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerine kısıtlamalar getirmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de ABD'yi anlaşmadan çekmiş ve Tahran'a yönelik sert ekonomik yaptırımları yeniden uygulamaya sokmuştu.