İran müzakere ekibinden Moskova'ya sürpriz ziyaret

Rusya'nın Viyana Temsilciliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni'nin Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüştüğü açıklandı.

Paylaşımda Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov'un da bu toplantıda hazır bulunduğu belitildi.

Ulyanov bu konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Nükleer anlaşma ve Viyana görüşmelerinin geleceği hakkında profesyonel bir görüş alışverişi yapıldı. Tüm zorluklara rağmen nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak hala mümkün olduğunu ve bunun gerçekleşmesi için ABD'nin daha fazla esneklik göstermesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.