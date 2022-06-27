ABD'nin İran Özel Temsilcisi Katar'a gitti

Biden yönetiminin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmek üzere Doha'ya gitti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran ile P4+1 arasında yapılacak yeni müzakerelere dair, "Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler yakında başlıyor. Yeni müzakerelere Fars Körfezi ülkelerinden biri ev sahipliği yapacak. Müzakerelerin yeri ve tarihi yakında kamuya açıklanacak. Yeni tur müzakerelerde de ABD ile doğrudan görüşme gündemde değil ve sadece yaptırımların kaldırılması konusu ve bir önceki turda kalan anlaşmazlıklar ele alınacak. Yeni müzakerelerde nükleer konular gündemde değil." dedi.

İran'ın Viyana'daki müzakere heyetinin Basın Danışmanı Prof. Dr. Muhammed Marandi, ISNA haber ajansına verdiği demeçte "İran, Doha'nın Tahran ile dostane bağları nedeniyle görüşmelere ev sahipliği yapması için Katar'ı seçti" açıklamasını yaptı.

Reuters'a konuşan bir kaynak, İran'ın başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni'nin 28 ve 29 Haziran'daki görüşmeler için Doha'da olacağını söyledi.