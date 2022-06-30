İran'dan Doha müzakereleri ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda Doha'da yürütülen müzakereleri değerlendirdi.

Kenani, "İran'ın geri kalan konulardaki operasyonel yorum ve önerileri gündeme geldi ve diğer taraf da görüşlerini sundu. Yolun devamı ve görüşmelerin bir sonraki aşaması ile ilgili Bakıri ve Mora her zamanki gibi iletişim halinde olacaklar." dedi.

Nasır Kenani, yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakere sürecinde iki gündür Doha'da Enrique Mora'nın ara buluculuğunda yoğun görüşmeler yapıldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Doha müzakereleri kapsamında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile de bir araya gelmişti.

İran'ın Viyana'daki müzakere heyetinin Basın Danışmanı Prof. Dr. Muhammed Marandi, ISNA haber ajansına verdiği demeçte "İran, Doha'nın Tahran ile dostane bağları nedeniyle görüşmelere ev sahipliği yapması için Katar'ı seçti." demişti.