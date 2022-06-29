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29 Haz 2022 08:48

ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması

ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden bugün Türkiye saati ile 18.45’te Madrid'de bir araya gelecek.

İki liderin görüşmesi, Beyaz Saray’ın günlük açıklanan programında yer aldı.

Görüşme, bugünTürkiye saati ile 18: 45'te İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşecek.

Erdoğan ile Biden telefonda görüşmüştü

Biden, Madrid'de dörtlü zirvede sağlanan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve mutabakatı, "ittifakımızı ve toplu güvenliğimizi güçlendirecek ve zirveye başlamak için harika bir yol" olarak tanımlayarak, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı anlaşma sağladıkları için tebrik etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi öncesi de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. 

News Code 1903175
https://tr.mehrnews.com/news/1903175/

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