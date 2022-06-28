Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Türkmenistan'da

Resmi temasları kapsamında Tükmenistan'a gelen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkmen mevkidaşı Reşid Meredov tarafından karşılandı.

Bakan Emir Abdullahiyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak dün Ankara'ya gitmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün yaptığı açıklamada, Emir Abdullahiyan'ın Türkiye temaslarını tamamladıktan sorna Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu Hazar Beşlisi Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Türkmenistan'a gideceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de Türkmenistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeler liderlerinin 6. zirvesine katılacak.

Yarın yapılacak ​​​​​​​Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkelerin liderleri, 2002’den bu yana 6. kez bir araya geliyor.

Hazar Ülkeleri Liderler Zirvesi

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Hazar’a kıyıdaş ülkeler Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran, Hazar’ın statüsünün belirlenmesi için müzakerelere başladı.

2018'de Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen 5. Hazar Zirvesi'nde Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmayı imzalamıştı.