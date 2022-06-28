Erdoğan: Bu sabah sayın Biden ile görüşme yaptık

Türk medyasına göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanın'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu sabah sayın Biden ile görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın bir araya gelebiliriz.

Beklemekten öte az önce de ifade ettiğim gibi biz NATO’nun 70 yıllık bir üyesiyiz. Türkiye, rastgele NATO’ya katılmış bir ülke değil. Dolayısıyla bu sabah sayın Biden’la da bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de olabilir dedik. Biliyorsunuz dün itibarıyla gerek sayın İbrahim Kalın Bey’i, gerekse Sedat Bey’i biz Brüksel’e gönderdik. Onlar zaten ön görüşmeleri orada yaptılar. Gidince yapılan bu görüşmeleri de kendilerinden alacağız. Bu arada da biz dörtlü görüşmeyi Stoltenberg’in riyasetinde tekrar yapacağız. Burada Finlandiya Cumhurbaşkanı, öbür taraftan İsveç Başbakanı birlikte bu dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz tabii kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Artık biz orta sahada top çevirmekten bıktık. Şu an itibarıyla da bunlar laf üretiyorlar, konuşuyorlar, aynı günün akşamı İsveç Devlet Televizyonu’nda bakıyorsunuz bu terörist başlarından bir tanesi çıkmış orada söyleşi yapıyor. Bu söyleşide de bize veriyor veriştiriyor. Öbür tarafta ne diyor İsveç yöneticileri; biz şu anda bunları terörist olarak bir taraftan kabul etmiyoruz diyorlar, öbür taraftan Stockholm caddelerinde yürüyüş yapıyorlar, yürüyüşü yaparken İsveç polisinin kontrolü, denetimi bunların üzerinde ve bu şekilde bu yürüyüşler yaptırılıyor.

Sadece İsveç mi? Aynı şey Almanya’da, Hollanda’da, Yunanistan’da… Yoğun bir şekilde bunlar devam ediyor. Bir taraftan bakıyorsunuz 5+4 9 tane Amerikan üssü Yunanistan’da kuruluyor. Peki bunu niye kurdunuz? Neye karşı kurdunuz? Verdikleri cevap şu: Rusya’ya karşı kurduk. Ne demek Rusya’ya karşı kurduk? Ney yaptınız Rusya’ya karşı koydunuz da? İşiniz gücünüz S-400. Hep laf… Bunları da sayın Biden’la bu akşam veya yarın yapacağımız görüşmede ona da yine dile getireceğiz. Ama unutmayalım ki biz Danimarka’da, Norveç’te hep bunları yaşadık. Her türlü terörist saldırıya uğradık ve bunlardan en ufak bir tavır görmedik. Bunları anlatacağız".