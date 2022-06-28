Emir Abdullahiyan-Erdoğan görüşmesinin detayları belli oldu

Resmi bir ziyaret için dün Ankara'ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede Emir Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin selamını Erdoğan'a iletti. Emir Abudullahiyan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tahran’da yapılacak İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına "davetini yinelediği" de belirtildi.

Emir Abudullahiyan, Tahran-Ankara ilişkileri hakkında, İran'ın Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini belirlenmiş hedefler doğrultusunda geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin son durumuna ilişkin Erdoğan’a bilgi veren Emir Abdullahiyan, Amerikan tarafının gerçekçi olması halinde İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi, güvenilir ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Emir Abdullahiyan, Suriye krizine değinerek, diplomatik çözüm ve herhangi bir askeri harekattan kaçınmanın mevcut krizi çözmenin tek yolu olduğunu belirtti ve “Suriye'deki güvenlik endişeleri azaltmak için diyalog sürecini kolaylaştırmaya hazırız.” dedi.

Siyonist İsrail’in bölgedeki bazı ülkeler ve İran'ın komşularındaki faaliyetlerine de değinen Emir Abdullahiyan, bu rejimin bölgedeki varlığının fitneden başka bir şey getirmediğini ve bölgede güvensizlik yarattığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran ile yapılan nükleer müzakerelere dair, bu görüşmelerin verimli sonuçlara yol açmasını umduğunu dile getirdi.

Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili konuların Türkiye için büyük önem taşısığını belirten Erdoğan, Filistin'i İslam dünyasının önemli bir meselesi olarak gördüklerini ve bu hususta İslam dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Bu görüşmede Afganistan ve Irak'taki son durum, Astana süreci, iki ülkenin terörle mücadeledeki kararlılığı ve bölge sorunları da ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan, Ankara ziyareti kapsamında Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile de baş başa görüşme gerçekleştirmişti.