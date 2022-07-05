ABD'de Bağımsızlık Günü kutlaması kana bulandı

ABD'de llinois eyaletinde Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreninde, kimliği belirsiz saldırganın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda en az 6 kişinin öldüğü, yaralanan 24 kişinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Highland Park polisi yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Polis, ilk belirlemelere göre çatıdan ateş edildiğini düşündüklerini belirtti.

Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanındaki kalabalığın panik halinde kaçıştığı görülüyor. Görgü tanıkları ise en az 20 el silah sesi duyduklarını iddia etti.

Saldırı sonrası ülkede bütün 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.

Kaynak: AA