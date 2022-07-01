  1. Toplum
1 Tem 2022 16:11

İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 463 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 390'a, vaka sayısı ise 7 milyon 238 bin 589'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 184 durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 62 bin 851'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1903218
https://tr.mehrnews.com/news/1903218/

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