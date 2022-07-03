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3 Tem 2022 12:08

Özbekistan’da OHAL ilan edildi

Özbekistan’da OHAL ilan edildi

Özbekistan'da yapılması öngörülen anayasal değişikliklerin üzerine Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen protestoların ardından bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Özbekistan'da 26 Haziran'da kamu tartışmalarına sunulan anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan'da protestolara neden olmuş, yüzlerce kişi başkent Nukus'ta bir araya gelerek yasa tasarısına tepki göstermişti.

Anayasanın yeni redaksiyonundan Karakalpakistan Cumhuriyetinin statüsüne ilişkin egemenlik ve cumhuriyetin genel referandumla ayrılma hakkı ifadelerinin çıkarılmasının ülkede tepkiye neden olmasının ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, Karakalpakistan bölgenin özerk makamlarına anayasada yapılması planlanan değişikliklerden çekildiğini bildirdi.

2 Ağustos'a kadar sürecek

Mirziyoyev, vatandaşların güvenliğinin sağlanması, hak ve özgürlüklerinin korunması ve bölgede asayişin sağlanması için Karakalpakistan’da bugünden itibaren 2 Ağustos’a kadar sürecek olan olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak: İHA

News Code 1903266
https://tr.mehrnews.com/news/1903266/

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