Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da düzenlenen "Orta Doğu'da Yeni Bir Bölgesel Toplum Sözleşmesi Arayışı" konferansında ABD-İran gerilimi ve devam eden diplomatik temaslar hakkında konuştu.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde İran'a yönelik yeni bir askeri saldırı düzenlenmemesi çağrısında bulunduğunu aktardı.

ABD'nin İran'a yeniden saldırmasının bölgeyi yeni bir çatışma sürecine sürükleyebileceğini söyleyen Kalın, Türkiye'nin diplomatik çözüm için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İbrahim Kalın, Katar'ın gelecek hafta ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai arasında yapılması planlanan görüşmeye ev sahipliği yapacağını ileri sürdü.

Kalın, anlaşma sağlanamaması halinde ABD'nin İran'a yeniden saldırabileceği uyarısında bulundu.

