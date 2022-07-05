  1. Ekonomi
5 Tem 2022 18:56

Dolar 17 lirayı geçti

Dolar 17 lirayı geçti

Dolar kuru geçtiğimiz hafta gerilediği 16.54 TL seviyelerinden başladığı yükselişi sürdürüyor.

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş sürüyor. Dolar/TL kuru, 27 Hazirandan beri ilk kez 17 TL seviyesini aşarak 17.0124 TL’ye yükseldi.

BBDK’nın şirketlere yönelik ticari kredi sınırlaması kararının ardından 15,99 seviyesine kadar gerileyen dolar, yeniden yükselişe geçti. Dün en düşük 16,72 seviyesini gören dolar, güne 16,81 ile başladı. Dolar saat 15.04 itibariyle 17,01 seviyesine ulaştı.

EURO 17,52

Güne 17,53 ile başlayan Euro kuru ise aynı dakikalarda 17,52 seviyesinden işlem gördü.

Kaynak: Tele1

News Code 1903325
https://tr.mehrnews.com/news/1903325/

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