Türkiye'de dolar kuru akaryakıtı vurdu

Aralık ayında Dolar/TL kurunun 18'e ulaşması sonrasında devreye sokulan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi ile kısmen sakinleşen ve 12 TL seviyelerine kadar düşen kur, tekrar 17,24'ü aştı.

Türk medyasına göre, dolardaki yükseliş zam yağmurunu beraberinde getirdi.

Artan petrol fiyatları ve dolar/TL kuru nedeniyle cuma gecesinden itibaren benzine 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor.

Benzin halihazırda İstanbul’un Avrupa yakasında 26,24 TL’den, Ankara’da 26,23 TL’den ve İzmir’de 26,35 TL’den satılıyor.

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte.

8 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,93 TL zam geldi.

1 Haziran'da yapılan zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 26,23 ila 26,35 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 25,89 ila 26,01 TL’ye yükselmişti.