Anlaşma karşılıklı anlayış temelinde sağlanabilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Emir Abdullahiyan, “Anlaşma sadece karşılıklı çıkar ve anlayış temelinde sağlanabilir.” dedi.

İran’ın güçlü ve kalıcı bir anlaşmayı görüşmeye hazır olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, ABD bir anlaşma isteyip istemediğine veya tek taraflı taleplerinde ısrar edip etmeyeceğine dair karar vermeli. Bu iki şeyi bir arada yapmak mümkün değildir.” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı son telefon görüşmesinde, başkent Doha'da yaptırımların kaldırılmasına yönelik yürütülen müzakerelere dair, "Doha'daki görüşmeleri olumlu olarak değerlendiriyoruz." demişti.