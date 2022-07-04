İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran-Azerbyacan ilişkilerinin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren hususlar ele alındı.

İki bakan, baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Emir Abdullahiyan, mevkidaşı Bayramov ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "Görüşmede karşılıklı işbirliği konusunu oldukça geniş bir yelpazede ele aldık." dedi.

Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünkü görüşmede İran-Azerbaycan ilişkilerinin karşılıklı güven temelinde geliştirilmesine vurgu yapıldı. Aynı zamanda Azerbaycan dahil tüm ülkelerin toprak bütünlüğü konusu bir kez daha vurgulandı."

Görüşmede Dağlık Karabağ meselesinin de gündeme getirildiğine dikkat çeken Emir Abdullahiyan, "İran olarak Karabağ sorununun uluslararası hukuk çerçeveisnde barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık. Karabağ krizinin en başından itibaren İran, sorunu diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeye hazır olduğunu bildirdi. Geri kalan sorunların diyalog yoluyla çözülmesine katkı sunmaya hazırız." açıklamalarında bulundu.

Emir Abdullahiyan, İran-Türkiye-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantı hakkında, "Geçen hafta Ankara'da kardeşim Sayın Çavuşoğlu ile yaptığımız görüşmede üçlü toplantının Tahran'ın ev sahipliğinde yapılması konusunda mutabık kaldık. Bugün aziz kardeşim Bayramov ile üçlü toplantı konusunu ele alacağız." ifadesini kullandı.

'İran 6'lı platform toplantısına ev sahipliği yapacak'

Tahran'ın Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, İran ve Gürcistan'dan oluşan 6’lı platform toplantısına ev sahipliği yapacağını belirten Emir Abdullahiyan, "3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu İran'da üst düzey uzmanları düzeyinde yapılacak ve bir sonraki adımda da İran, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Ermenistan ve Türkiye dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplantılara başkent Tahran veya ülkemizin başka bir şehri ev sahipliği yapacak." dedi.

'Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İran'ı ziyaret edecek'

Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev'in İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

'İran Enerji Bakanı Azerbaycan'a gidecek'

İran ve Azerbaycan arasındaki ekonomik işbirliği alanında enerji ve transit konusunun oldukça önemli olduğunu anlatan Emir Abdullahiyan, "İran Enerji Bakanı, (iki ülke sınırında bulunan) Hüdafrin ve Kız Kalesi barajlarının hayata geçirilmesini Azeri yetkililerle görüşmek için bu hafta Azerbyacan'a gidecek." açıklamasını yaptı.

'Azervaycan'da İranlı firmalara kolaylıklar sunulacak'

Bayramov ise, ülkesinin 44 günlük savaştan sonra Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmek istediğini ve bu yönde adımlar attığını kaydetti.

İran'ın işgalden kurtululan Azerbaycan topraklarında bir hastane ve okul inşa edeceğini belirten Bayramov, Azerbaycan'daki serbest ticaret ve sanayi bölgelerinde İranlı firmalara kolaylıklar sunulacağını aktardı.