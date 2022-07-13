Rus heyeti kritik zirve için İstanbul'da

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bugün İstanbul'da tahıl koridoru için görüşme yapacak. Rus heyetinin zirve için İstanbul'a geldiği bildirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü, daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığına geldiğini aktararak, "Tüm bu görüşmelerin ardından yarın İstanbul'da, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın, uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" demişti.

Karadeniz'de, 24 Şubat'tan bu yana yük gemilerinin Ukrayna limanlarından mayınlar nedeniyle çıkamaması sonucu dünyanın birçok ülkesinde tahıl krizi yaşanıyor.

Kaynak: Time Türk