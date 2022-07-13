İran: Irak'tan sızan teröristler yakalandı

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Irak'tan ülkeye sızmaya çalışan ve sabotaj eylemi hazırlığında olan bir terör çetesi ülkenin kuzeybatısında icra edilen başarılı operasyonda çökertildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyonda bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 10 teröristin yakalandığı belirtildi.

Operasyon sırasında birçok silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Son günlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu, Batı Azerbaycan eyaletindeki Selmas sınır bölgesinden ülkeye sızan bir terör çetesinin çökertildiğini duyurmuştu.