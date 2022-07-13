  1. İran
13 Tem 2022 15:12

İran: Irak'tan sızan teröristler yakalandı

İran: Irak'tan sızan teröristler yakalandı

İran İstihbarat Bakanlığı'nın Devrim Muhafızları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı ile beraber yürüttüğü operasyonla bölücü bir terör çetesine ağır darbe vuruldu.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Irak'tan ülkeye sızmaya çalışan ve sabotaj eylemi hazırlığında olan bir terör çetesi ülkenin kuzeybatısında icra edilen başarılı operasyonda çökertildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyonda bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 10 teröristin yakalandığı belirtildi.

Operasyon sırasında birçok silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Son günlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu, Batı Azerbaycan eyaletindeki Selmas sınır bölgesinden ülkeye sızan bir terör çetesinin çökertildiğini duyurmuştu.

News Code 1903471
https://tr.mehrnews.com/news/1903471/

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