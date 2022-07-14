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14 Tem 2022 14:01

Estonya Başbakanı Kallas istifa etti

Estonya Başbakanı Kallas istifa etti

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkede yeni bir koalisyon hükümetinin kurulması için istifa ettiğini açıkladı.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, yeni bir koalisyon hükümeti kurmak için istifa ettiğini açıkladı. 

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Kallas, Estonya Anayasası’na göre mevcut hükümet istifa etmeden yeni bir hükümet kurulamadığını belirterek, yeni bir koalisyon hükümetinin kurulması için istifa ettiğini duyurdu.

Kallas ayrıca açıklamasında, “Parlamentoya yarın olağanüstü bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundum. Yeni koalisyon hükümeti için yetki isteyeceğim" dedi.

Öte yandan, ülkede Mart ayında genel seçim yapılması planlanıyor.

Kaynak: Milliyet

News Code 1903486
https://tr.mehrnews.com/news/1903486/

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