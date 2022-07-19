Çin ile Hindistan sınır anlaşmazlığını görüştü

Çin ile Hindistan'ın Himalayalar'daki sınır ihtilafının çözümü için 26 aydır yürüttüğü görüşmelerin 16. turu, önceki gün Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapıldı.

Taraflar, Kolordu komutanları düzeyindeki görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünü oluşturan bölgedeki anlaşmazlıkların çözümü için "yapıcı ve ileriye dönük tartışmaların sürdüğünü" belirtti.

Açıklamada, "İki taraf, samimi ve kapsamlı görüş alışverişinde bulunarak, kalan sorunların çözümünün LAC'ın Batı Sektörü'nde barış ve huzurun sağlanmasına ve ikili ilişkilerin ilerletilmesine katkı sağlayacağı görüşünü yinelemiştir" ifadesi kullanıldı.

Tarafların sahada güvenliğin ve istikrarının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığının ifade edildiği açıklamada, anlaşmazlığa "karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm" bulunması için askeri ve diplomatik kanallardan diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştıkları bildirildi.

En son 11 Mart'ta yapılan 15. tur görüşmelerde, Haziran 2020'de çatışmaların yaşandığı sınırın batı bölümünde güvenliğin ve istikrarın sağlanması için geçici uzlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Kaynak: Cumhuriyet