Komşuluk politikası için ABD’den izacet almamıza gerek yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Tahran ile Moskova arasındaki ilişkilerin iyi şekilde ilerlemesinden rahatsız olan ABD hükümetine tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“(ABD’nin tersine İran’ın yer aldığı) Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşması ile İran’ın Rusya da dahil komşularyla iyi ilişkileri konusunda ikilem yaşayan ABD'nin bu tutumu iyi bir anlaşmaya varmanın önündeki en büyük engel olduğu gerçeğini gizlemiyor.

Komşuluk politikamız Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşması veya ABD iznine tabi değildir."