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20 Tem 2022 16:40

BAE ile İsrail Afrika'daki projeler için anlaştı

BAE ile İsrail Afrika'daki projeler için anlaştı

Abu Dabi ile Tel Aviv rejimi, Afrika kıtasına yönelik bazı projelerin hayata geçirilmesi konusunda iş birliği yapmak için aralarında anlaştı.

Israel Hayom gazetesinin yayınladığı bir raporda, işgal rejimi ile BAE dışişleri akanlıklarının birlikte yürütecekleri projeler konusunda bir veri tabanı hazırlama çalışması içinde oldukları ifade edildi.

Raporda projelerin pazarlanması için bağlantıların kurulmaya çalışıldığı ve uygulanması istenen projelerin daha çok tarım, su, iletişim ve dijital teknoloji alanında olduğu belirtildi.

Raporda ilişkilerin iki taraf arasındaki ekonomik işbirliğinin genişletilmesi yönünde ilerleyeceğine dikkat çekildi.

Siyonistlere ait bir gazetede BAE ile işgal rejiminin işbirliği ile uygulamaya geçirilmesi planlanan projelerin 6 Afrika ülkesine dönük olduğu ifade edildi. Bu ülkelerin ise Uganda, Kenya, Nijerya, Gana, Fildişi Sahili ve Senegal olduğu belirtildi.

BAE ile İsrail işgal rejimi ABD'de Beyaz Saray'ın bahçesinde 20 Eylül 2020'de imzaladıkları ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından birçok alanda işbirliği konusunda yeni anlaşmalar imzalamışlardı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

News Code 1903631
https://tr.mehrnews.com/news/1903631/

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