İran'dan Kuzey Irak'taki saldırıya kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Dohuk vilayetinin Zaho bölgesinde düzenlenen saldırıyı kınayarak, bu saldırıda kaybedenlerin ailelerine, Bağdat hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

İran’ın Irak’ta 'istikrar ve güvenliğe' desteğini yineleyen Kenani, "İran İslam Cumhuriyeti, Irak'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görmekte ve bu konuda yardımını esirgemeyecektir." dedi.

Ne olmuştu?

Irak'ın kuzeyinde Dohuk bölgesinde Zaho'daki bir tatil beldesinde düzenlenen saldırıda ikisi çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise saldırıyla ilgili olarak Türkiye’yi suçladı ve karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" dedi.