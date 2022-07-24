Reisi ve Macron telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Reisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde gıda güvenliği ve enerji güvenliği dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ikili işbirliğini güçlendirme yolları ele alındı.

Reisi bu görüşmede, İran'ın dünyanın farklı ülkeleriyle siyasi ve ekonomik işbirliğinin önemli ölçüde büyümesine değinerek, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını başta Avrupa olmak üzere küresel ekonominin 'aleyhine' olarak değerlendirdi.

"İran'ın bölgedeki güvenlik yaratan rolü, özellikle terörle mücadele ve ülkelerin toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin desteklenmesi olmasaydı, IŞİD bugün Avrupa'da halifelik ilan etmiş olacaktı" diyen Reisi, bölgesel sorunların çözümünün bölge milletlerinin ve hükümetlerinin elinde olduğunu, dış müdahalenin güvenlik ve istikrara aykırı olduğunu vurguladı.

Reisi, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için savaş ilkesine karşı olduklarını belirtip güvenlik oluşturma gerektiğini vurgulayarak, İran'ın Ukrayna'daki ihtilafların sona ermesinde ve sorunların siyasi diyalog yoluyla çözülmesinde rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD ve Avrupa ülkelerinin yapıcı olmayan eylem ve tutumlarını kınayan Reisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun kararını İran milletine karşı baskı yaratmayı amaçlayan ve kriz yaratan bir eylem olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bölgedeki siyasi süreçlerin sonuca varmasında İran'ın rolünün önemine vurgu yaparak, "Fransa, İran'ın bölgedeki bazı ülkelerin Suriye'ye yönelik askeri operasyonlarına karşı çıkma tutumunu destekliyor" dedi.

