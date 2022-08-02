Cumhurbaşkanı Reisi BM toplantısına katılacak

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bahadıri Cehromi, Cumhurbaşkanı Reisi'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna, "Bunun için ön hazırlıklar yapılmıştır." yanıtını verdi.

İran'ın Afganistan'la su meselesi konusunda yaptığı eylemler hakkında Cehromi, "Müzakerelerde Afgan tarafı, İran'ın anlaşmaya dayanan hakkını kabul ediyor. İran da mevcut bazı teknik sorunları ciddiyetle takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Cehromi, İran Enerji Bakanı'nın su meselesini görüşmek üzere yakında Aganistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.