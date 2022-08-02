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2 Ağu 2022 11:55

Cumhurbaşkanı Reisi BM toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Reisi BM toplantısına katılacak

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, Cumhurbaşkanı Reisi'nin New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılacağını duyurdu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bahadıri Cehromi, Cumhurbaşkanı Reisi'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna, "Bunun için ön hazırlıklar yapılmıştır." yanıtını verdi.

İran'ın Afganistan'la su meselesi konusunda yaptığı eylemler hakkında Cehromi, "Müzakerelerde Afgan tarafı, İran'ın anlaşmaya dayanan hakkını kabul ediyor. İran da mevcut bazı teknik sorunları ciddiyetle takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Cehromi, İran Enerji Bakanı'nın su meselesini görüşmek üzere yakında Aganistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

News Code 1903889
https://tr.mehrnews.com/news/1903889/

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