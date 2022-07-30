Reisi ve Çinli mevkidaşı telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu telefon görüşmesinde, ABD'nin ülkelerin iç işlerine müdahalesini, bu ülkenin artık küresel barış ve güvenliği tehdit eden yıkıcı tek taraflılık politikasının bir devamı olarak nitelendirdi.

Reisi ayrıca, ulusal egemenliğe saygıyı ve ülkelerin toprak bütünlüğünü korumayı İran'ın dış politikasının temel ilkesi olduğunu söyledi.

İran'ın Çin ile ilişkileri kapsamlı bir şekilde geliştirme kararlılığını vurgulayan Reisi, egemen ülkelerin ulusal çıkarlarına dayalı bağımsız işbirliğini, bölgesel ve uluslararası düzeyde doğru yönetişim modeli olarak gördü.

Çin Devlet Başkanı'nın İran ile komşuları arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirme politikasını ve elde ettiği başarılarını övgüyle karşılamasına değinen Reisi, "İran'ın bu yaklaşımı, Batı Asya'da güvenlik ve toplu kalkınma için gerekli platformları sağladı ve bölgedeki siyasi güveni ve ekonomik kalkınmayı güçlendirmek için bir model olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelere dikkat çekerek, anlaşmayı ihlal eden Amerikan tarafının siyasi karar vermesi ve bu ülkenin İran ve üçüncü taraflara yönelik yasa dışı yaptırımları iptal etmek için uygun önlemler alması gerektiğini vurguladı.

