Reisi, Suriye Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmam üzere Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile beaberindeki heyet ile görüştü.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmede Reisi, "Geleceğin Suriye halkının lehine olacağından eminim ve Suriye halkının sabrı ile direnişi sonucu ülke ile bölgenin geleceği parlak olacak. İslam Devrimi Lideri'nin de belirttiği gibi ABD'nin Suriye'den çekilmesi gerekiyor. ABD'nın Fırat'ın doğusundan ve bölgenin tamamından çekilmesi, Batı Asya bölgesindeki krizlerin çözülmesine sebep olur." dedi.

Bazı ülkelerin endişelerinin giderilmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye Ordusu'nun ülkenin tüm kara sınırlarının güvenliğini sağlaması şart ve Suriye ulusal egemenliğine de saygı durulması gerekiyor. Bu hususların dikkate alınmaması, birçok tehlikeyi beraberinde getirir." ifadesini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanı Reisi'ye selamlarını ileterek, Suriye'nin mevcut siyasi ve güvenlik durumu hakkında bilgi verdi.

Astana Süreci toplantısının İran'da yapılmasından ve bu toplantının kazanımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Mikdad, "Cumhurbaşkanı Reisi ile İslam Devrimi Lideri'nin görüşleri, Tahran-Şam ittifakının göstergesidir." diye konuştu.