İran ve Suriye arasında önemli görüşme

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Faysal Mikdad'ın Tahran ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Mikdad, bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüşmek üzere dün akşam saatlerinde başkent Tahran’a geldi.

Bakan Mikdad'a Tahran ziyaretinde, Bakanlık Ofisi Müdürü Dr. Abdullah Hallak, Afro-Asya İşleri Dairesi Müdürü Halid Şeref ve Bakan Ofisinden İhab Hamid eşlik ediyor.