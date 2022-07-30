İran'da casusluk yapan bir İsveç vatandaşı tutuklandı

İran İstihbarat Bakanlığı yayınladığı bir bildiride, bir İsveç vatandaşının İran'da casusluk yapma suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltına alınan İsveç vatandaşı, daha önce İran'a yaptığı birçok ziyarette, ülkede gözetim altında olan bir dizi Avrupalı ​​ve Avrupalı ​​olmayan şüpheli unsurla temaslarda bulunmuştu.

Tutuklu, birkaç ay önce başka bir Avrupalı ​​casusun tutuklanmasının ardından casusun kimliğinin nasıl ortaya çıktığını öğrenmek için İran'a girmişti."