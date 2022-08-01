İran: İsrail'den yönlendirilen Bahai ajanlar yakalandı

İran'da İsrail rejimi ile bağlantılı bir Bahai casus grubunun üyeleri tutuklandı. Konuya dair İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tutuklananlar işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan sözde Yüce Adalet Evi ile doğrudan bağlantılıydı." denildi.

Açıklamada, "İstihbarat belgeleri, sözde Yüce Adalet Evi'nin sahte Bahai inancının İran'da yeniden canlandırılması planı kapsamında tutuklanan kişilere bilgi toplaması için özel bir talimat verildiğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Tutuklanan kişilerin, yurt dışında Siyonist Parti ile birkaç kez görüşme yaptığı kaydedilen açıklamada, bu grubun hicap karşıtı faaliyetleri ile ilgili Siyonsitlere bilgiler verdiği aktarıldı.

İstihbarat Bakanlığı, Batı ve Siyonist Rejim'in kara propagandaları ve psikolojik savaşlarına rağmen casusluk ajanlarıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.