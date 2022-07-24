Şoygu-Akar görüşmesinin detayları belli oldu

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün İstanbul'da Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı'nın Türk mevkidaşı Akar ile yaptığı görüşmede Suriye hükümetine yönelik tek taraflı ABD yaptırımlarının hukuka aykırılığına da vurgu yaptığını kaydetti.

Bu görüşmede Şoygu, Suriye'deki Amerikan kuvvetlerinin varlığını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi ve ABD'nin Suriye'nin bazı bölgelerini işgal ettiğini ve bu bölgelerden yasadışı olarak petrol çıkararak taraflı olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD ordusu ve ona bağlı terör unsurları, uzun süredir Suriye'de yasadışı olarak bulunmakta ve ülkenin petrol kaynaklarını ve tahıllarını yağmalamanın yanı sıra Suriye halkına ve güçlerine karşı girişimlerde bulunmaktalar.