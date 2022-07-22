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22 Tem 2022 19:50

Tahıl koridoru için imzalar İstanbul'da atıldı

Tahıl koridoru için imzalar İstanbul'da atıldı

Tahıl koridoru için imzalar İstanbul'da atıldı. Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna temsilcileri katıldı.

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Rusya ve Ukrayna tarafları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlendi.

Tahılın dünya pazarlarına ulaşmasının önünü açacak anlaşmada Rusya'yı temsilen Savunma Bakanı Sergey Şoygu imza attı.

Ukrayna tarafının imzası ise Aleksandr Kurbakov tarafından atıldı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise her iki metni de imzaladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, törenin başında "Rusya ve Ukrayna temsilcilerine hitaben söylüyorum. Böyle bir girişimin yolunu açtınız. İnsanlığın faydası herkes için önemli. Bu anlaşma aslında Dünya için imzalanıyor. Küresel gıda fiyatları rekor seviyelere vardı. Kalkınmakta olan ülkelere bir fırsat sunacak." dedi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1903678
https://tr.mehrnews.com/news/1903678/

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