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11 Mar 2022 13:08

Rus lideri Putin'den Ortadoğulu savaşçı talimatı

Rus lideri Putin'den Ortadoğulu savaşçı talimatı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Orta Doğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak 'gönüllü savaşçıların' Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması için talimat verdi.

TRT Haber'e göre, Güvenlik Konseyi'ni toplayan Rusya Devlet Başkanı Putin "Ukrayna güçlerine savaşmak isteyen gönüllülerden memnuniyet duymalıyız" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Javelin ve Stinger gibi Amerikan yapımı tanksavar sistemlerinin Luhansk ve Donetsk isyancı bölgelerinden gelen savaşçılara teslim edilmesini önerdi.

Putin, böyle bir fikri desteklediğini söyledi. Ayrıca Rus destekli güçlerle savaşmak için gönüllü olmak isteyenlere izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Şoygu, Orta Doğu'da Rus destekli güçlerle savaşmaya hazır 16 bin gönüllü olduğunu söyledi.

News Code 1900973
https://tr.mehrnews.com/news/1900973/

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