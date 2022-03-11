Rus lideri Putin'den Ortadoğulu savaşçı talimatı

TRT Haber'e göre, Güvenlik Konseyi'ni toplayan Rusya Devlet Başkanı Putin "Ukrayna güçlerine savaşmak isteyen gönüllülerden memnuniyet duymalıyız" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Javelin ve Stinger gibi Amerikan yapımı tanksavar sistemlerinin Luhansk ve Donetsk isyancı bölgelerinden gelen savaşçılara teslim edilmesini önerdi.

Putin, böyle bir fikri desteklediğini söyledi. Ayrıca Rus destekli güçlerle savaşmak için gönüllü olmak isteyenlere izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Şoygu, Orta Doğu'da Rus destekli güçlerle savaşmaya hazır 16 bin gönüllü olduğunu söyledi.