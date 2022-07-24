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24 Tem 2022 20:13

Fransa’da yangınlar 12 gündür devam ediyor

Fransa’da yangınlar 12 gündür devam ediyor

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz’da başlayan yangınlar halen devam ediyor.

Franceblue’nun haberine göre, 12 gün önce başlayan yangınlardan La Teste-de-Buch bölgesindeki yangın ilerlemeyi durdurdu ancak henüz kontrol altına alınamadı.

İtfaiyecilerin Landiras bölgesindeki yangınla mücadelesi sürüyor.

La Teste-de-Buch yangını nedeniyle tahliye edilenlerin tamamı, Landiras yangını sebebiyle tahliye edilenlerin az bir kısmı evlerine dönebildi.

Toplamda 36 bin 750 kişinin tahliye edilmesine yol açan 2 yangın, 12 günde 21 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül etti.

TRT Haber

News Code 1903725
https://tr.mehrnews.com/news/1903725/

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