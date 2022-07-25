İran yeni bir uydu taşıyıcı fırlatmaya hazırlanıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu yıl içinde 'Kaim' adlı yeni uydu taşıyıcımızı uzaya fırlatacağız." dedi.

Tuğgeneral Hacizade, "Kaim uydu taşıyıcısı ile yörüngeye yeni uydular yerleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaim hakkında bilgi veren Tuğgeneral Hacizade, Ülkenin bu yerli uydu taşıyıcısının, tamamen katı yakıta dayalı tek 4 aşamalı roket olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Geçtiğimiz Haziran'da İran Savunma Bakanlığı, ‘Zülcenah’ adlı uydu taşıyıcı roketin başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu ise geçen sene Nur-2 adlı askeri uydunun yer küreden 500 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığını bildirmişti.

Fırlatma işleminde uydu taşıyıcı Kasid ve birinci aşamada Kadir adlı askeri balistik füzesini kullandı.