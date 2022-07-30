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30 Tem 2022 14:16

Irak'ta gerilim yükseliyor: Göstericiler sokakta

Irak'ta gerilim yükseliyor: Göstericiler sokakta

Bağdat'ta Mukteda Es-Sadr tarftarları, başbakan adayı Muhammed Şi'ya Es-Sudani'yi protesto etmek için sokaklarda indi.

Bağdat'ta Mukteda Es-Sadr tarftarları, başbakan adayı Muhammed Şi'ya Es-Sudani'yi protesto etmek için sokaklarda indi. 

60 kişi yaralandı

Al Jazeera muhabiri Irak Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı bir haberde  Yeşil Bölge'de çıkan çatışmalarda 60 kişinin yaralandığını duyurdu.

 Protestocular parlamento binasında

Irak medyasına göre, Bağdat'ta protestocular parlamento binasına  ve  Yeşil Bölge'ye girdi.

Irak'ta gerilim yükseliyor: Göstericiler sokakta

Sadr yanlıları, 27 Temmuz'da da Sudani'yi protesto etmek amacıyla Yeşil Bölge’yi basarak meclis binasına girmişti.

News Code 1903837
https://tr.mehrnews.com/news/1903837/

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