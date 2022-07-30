Irak'ta gerilim yükseliyor: Göstericiler sokakta

Bağdat'ta Mukteda Es-Sadr tarftarları, başbakan adayı Muhammed Şi'ya Es-Sudani'yi protesto etmek için sokaklarda indi.
60 kişi yaralandı
Al Jazeera muhabiri Irak Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı bir haberde Yeşil Bölge'de çıkan çatışmalarda 60 kişinin yaralandığını duyurdu.
Protestocular parlamento binasında
Irak medyasına göre, Bağdat'ta protestocular parlamento binasına ve Yeşil Bölge'ye girdi.
Sadr yanlıları, 27 Temmuz'da da Sudani'yi protesto etmek amacıyla Yeşil Bölge’yi basarak meclis binasına girmişti.
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